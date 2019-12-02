Лучший русский банк по версии иностранцев – Альфа

Один из крупнейших частных российских банков – Альфа-Банк – признан «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker, сообщает пресс-служба кредитной организации.

The Banker – британский ежемесячник, посвященный международным финансам. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах, а также шесть региональных премий и главный приз лучшему банку мира.

Эксперты, в частности, высоко оценили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения «Альфа-Мобайл» и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), «семейный счет» с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и другие инновации.

«Эта награда – еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка. Сегодня мы самый phygital банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт. За последний год клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, стало на миллион больше. У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Карту Альфа-Банка можно оформить за несколько секунд в мобильном приложении и начать пользоваться ею моментально. Физическую карту курьер доставляет в течение 24 часов. Около 15 лет назад мы первыми в стране запустили интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch - физическую сеть нового поколения», – сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.