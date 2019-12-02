Как заполнить РСВ, если ФСС возместил расходы по обособке, лишенной полномочий

Обособка была наделена полномочиями по начислению зарплаты, по ней сдавалась РСВ. Но позже ситуация изменилась. Обособка лишилась этих полномочий и уже после этого получила возмещение из ФСС по пособиям.

Как в этом случае заполнять РСВ, разъяснил Минфин ив письме № БС-4-11/23547@ от 19.11.2019.

В случае лишения в течение отчетного периода обособленного подразделения полномочий по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц в РСВ за соответствующий период и последующие отчетные периоды, представляемый головной организацией по месту своего нахождения, необходимо включить выплаты и иные вознаграждения, базу для исчисления страховых взносов, суммы исчисленных страховых взносов и другие данные, служащие основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, нарастающим итогом с начала отчетного периода в отношении работников всех обособленных подразделений, лишенных соответствующих полномочий.

Суммы возмещения от ФСС отражаются в РСВ за отчетный период применительно к месяцу, в котором осуществлено указанное возмещение, независимо от периода, в котором данные расходы на выплату страхового обеспечения произведены.

Из запроса следует, что обособленное подразделение лишено полномочий 01.01.2018, а возмещение территориальным органом ФСС сумм расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществлено в ноябре 2018 года.

Таким образом, указанное возмещение расходов на выплату страхового обеспечения организация должна указать по строке 080 Приложения 2 к разделу 1 расчета за расчетный период 2018 год.

При этом налоговики должны перенести сальдо по обособке в КРСБ по «голове».