Путин подписал закон о взыскании зарплаты

Владимир Путин подписал закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.

Работники теперь получат возможность взыскать с работодателя невыплаченные деньги в упрощенном порядке. Для этого они должны будут обратится в инспекцию по труду. ГИТ выдаст предписание работодателю, и если оно не будет исполнено, то инспектор оформит решение о принудительном взыскании.

В решении о принудительном исполнении должны содержаться сведения о реквизитах банковского счёта взыскателя и проставляться отметка о вручении указанного решения работодателю.

На то, чтобы обжаловать решение инспектора, дается 10 дней. Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя спишут принудительно.