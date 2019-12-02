ФНС предупредила о запрете для самозанятых

НПД нельзя совмещать с другими спецрежимами. Это отдельно пояснил начальник отдела Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марат Садыков.

В течение месяца со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД необходимо уведомить о прекращении специального режима налогообложения — УСН, ЕСХН или ЕНВД. В этом случае считается, что соответствующий режим не применяется со дня постановки на учет в качестве самозанятого.

Поскольку специальных форм уведомлений нет, можно воспользоваться формами, которые уже применяются плательщиками УСН и ЕСХН, пояснил представитель ФНС России. Информация о порядке уведомления о прекращении применения специального налогового режима в связи с переходом на уплату НПД есть в письмах ФНС России от 30.01.2019 № СД-4-3/1520, 10.01.2019 № СД-4-3/101.