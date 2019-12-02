Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы

В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.

Теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. В массовом выводе средств из РФ участвовали Русский земельный банк, Российский кредит, Саммит банк, Deutsche Bank, Danske Bank, а также знаменитый ландромат в Молдавии. В общей сложности через них было выведено более $50 млрд.

Также Мязин был акционером Промсбербанка и вывел из него 3,2 млрд рублей, выдавая под фиктивные залоги кредиты десяткам фирмам-однодневкам. Вывод денег за рубеж теневой банкир прикрывал инвестиционной деятельностью, в этом ему помогали обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ.

Мязин и два других совладельца Промсбербанка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден на 9 лет) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для передачи взяток неустановленным (пока) сотрудникам ЦБ РФ и уже арестованному полковнику ФСБ Кириллу Черкалину. За эти деньги представители Банка России и контролирующие их спецслужбы «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

Из похищенных средств Мязин приобрел кипрский банк CDB.

Мязин находится под стражей уже 18 месяцев и скоро сможет претендовать на УДО, а после, несомненно, продолжит банковскую деятельность.