Клерк.Ру

Бизнесмены надеются на авось и не спешат маркировать обувь

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Эту фразу Салтыкова-Щедрина приводят читатели нашего форума, рассуждая о маркировке обуви.

Напомним, с 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.

Однако, как пишут наши читатели, пока бизнесмены не спешат маркировать остатки обуви. Более того, некоторые даже до сих пор и не слышали об обязательной маркировке.

Ситуация усугубляется тем, что торгуя обувью, в 2020 году нельзя будет применять ЕНВД. Для многих торговцев это большая проблема. Некоторые надеются, что смогут продолжать торговлю немаркированной обувью на ЕНВД.

Вот что пишут наши читатели:

А кто-нибудь остатки маркировать начал? У кого не спросим, все сидят ждут. Мы и сами сидим.

— Маргаритка

Скоро Новый год, останется 2 месяца до запрета торговли обувью без маркировки, однако на оптовых рынках в Москве и Казани ситуация, по обуви в частности, не меняется. Никакого маркированного товара нет, все пожимают плечами, а китайцы смеются и твердят: потом, потом.

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— Иванович 333

Некоторые мелкие обувщики, которые у китайцев на рынке закупаются, вообще не в курсе про маркировку.

— БухАлла

если обувь непромаркирована, то правильно ли я понимаю, что без контрольной закупки определить продажу такой обуви нельзя?

— Fraxine

У нас в области, мало кто знает о неких маркировках и т д. Все как работали, так и дальше будут работать, по крайней мере ещё год, до отмены енвд.

— Аноним 2019

Обсуждение этой темы происходит здесь.

Добавим, маркировка также обсуждается в ЭТОЙ теме нашего форума.

Напомним, этапы введения маркировки обуви следующие:

С 1 июля 2019 года проводится регистрация участников оборота обувных товаров.

С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.

С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.

До 1 апреля 2020 года осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.

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