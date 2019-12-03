Бизнесмены надеются на авось и не спешат маркировать обувь

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Эту фразу Салтыкова-Щедрина приводят читатели нашего форума, рассуждая о маркировке обуви.
Напомним, с 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
Однако, как пишут наши читатели, пока бизнесмены не спешат маркировать остатки обуви. Более того, некоторые даже до сих пор и не слышали об обязательной маркировке.
Ситуация усугубляется тем, что торгуя обувью, в 2020 году нельзя будет применять ЕНВД. Для многих торговцев это большая проблема. Некоторые надеются, что смогут продолжать торговлю немаркированной обувью на ЕНВД.
Вот что пишут наши читатели:
А кто-нибудь остатки маркировать начал? У кого не спросим, все сидят ждут. Мы и сами сидим.
— Маргаритка
Скоро Новый год, останется 2 месяца до запрета торговли обувью без маркировки, однако на оптовых рынках в Москве и Казани ситуация, по обуви в частности, не меняется. Никакого маркированного товара нет, все пожимают плечами, а китайцы смеются и твердят: потом, потом.
— Иванович 333
Некоторые мелкие обувщики, которые у китайцев на рынке закупаются, вообще не в курсе про маркировку.
— БухАлла
если обувь непромаркирована, то правильно ли я понимаю, что без контрольной закупки определить продажу такой обуви нельзя?
— Fraxine
У нас в области, мало кто знает о неких маркировках и т д. Все как работали, так и дальше будут работать, по крайней мере ещё год, до отмены енвд.Обсуждение этой темы происходит здесь.
— Аноним 2019
Добавим, маркировка также обсуждается в ЭТОЙ теме нашего форума.
Напомним, этапы введения маркировки обуви следующие:
С 1 июля 2019 года проводится регистрация участников оборота обувных товаров.
С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.
С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
До 1 апреля 2020 года осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.