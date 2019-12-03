Бизнесмены надеются на авось и не спешат маркировать обувь

Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Эту фразу Салтыкова-Щедрина приводят читатели нашего форума, рассуждая о маркировке обуви.

Напомним, с 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.

Однако, как пишут наши читатели, пока бизнесмены не спешат маркировать остатки обуви. Более того, некоторые даже до сих пор и не слышали об обязательной маркировке.

Ситуация усугубляется тем, что торгуя обувью, в 2020 году нельзя будет применять ЕНВД. Для многих торговцев это большая проблема. Некоторые надеются, что смогут продолжать торговлю немаркированной обувью на ЕНВД.

Вот что пишут наши читатели:

А кто-нибудь остатки маркировать начал? У кого не спросим, все сидят ждут. Мы и сами сидим. — Маргаритка

Скоро Новый год, останется 2 месяца до запрета торговли обувью без маркировки, однако на оптовых рынках в Москве и Казани ситуация, по обуви в частности, не меняется. Никакого маркированного товара нет, все пожимают плечами, а китайцы смеются и твердят: потом, потом. Отключить рекламу — Иванович 333

Некоторые мелкие обувщики, которые у китайцев на рынке закупаются, вообще не в курсе про маркировку. — БухАлла

если обувь непромаркирована, то правильно ли я понимаю, что без контрольной закупки определить продажу такой обуви нельзя? — Fraxine

У нас в области, мало кто знает о неких маркировках и т д. Все как работали, так и дальше будут работать, по крайней мере ещё год, до отмены енвд. — Аноним 2019

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Добавим, маркировка также обсуждается в ЭТОЙ теме нашего форума.

Напомним, этапы введения маркировки обуви следующие: