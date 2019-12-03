«Клерк» признали качественным автором

«Клерк» попал в перечень информационных ресурсов, которые регулярно распространяют недостоверную информацию.

Через пять минут сведения об этом удалил Борис Мальцев – такие у шефа шутки.

А вот Яндекс не пошутил. Наш канал попал в специальные рекомендации Дзена! Теперь он отображается в отдельном блоке в лентах пользователей, Яндекс считает, что его можно показывать еще большему количеству людей.

Программа «Выбор Дзена» — это рекомендации команды Дзена. В рекомендации попадают только качественные авторы: те, которые не нарушают правила платформы, создают уникальный и интересный контент. И это все про вас!

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