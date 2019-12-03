Путин подписал бюджет на 2019 год. Главные цифры

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год.

Согласно поправкам, доходы бюджета уменьшатся, а расходы вырастут. Таким образом профицит бюджета РФ снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП).

Однако снизится заложенная в бюджет инфляция она составит 3,8%, а не 4,3.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (на 34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) от углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.

Закон предусматривает выделение бюджетных ассигнований и дополнительно направление их, в том числе, на закупку вакцин для профилактики гриппа — 2 млрд рублей, на поддержку кинематографии в целях производства национальных фильмов — 4,8 млрд рублей, на предоставление субсидии АНО популяризации и развития автоспорта «Росгонки» на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок поддержки — 1,3 млрд рублей, на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 — 20,8 млрд рублей.

Субсидии будут выделены и на самолетостроение — на доработку самолета Ил-114 — 1,7 млрд рублей, на разработку и созданию перспективного двигателя ПД-35 для отечественного самолета Ил96-400М — 10,5 млрд рублей.

Добавят денег и силовикам: будет выделено 2,266 млрд рублей на завершение строительства военного технополиса «Эра» в Анапе; для покрытия долгов предприятиям ОПК — 343,286 млн рублей; Росгвардии 1,25 млрд рублей на закупку автомобильной техники и 200 млн руб. на увеличение оплаты труда служащим.

На подписи у Президента еще один федеральный бюджет, на 2020-2022 годы. Но закон пока не подписан и не опубликован.