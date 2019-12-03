Во сколько обойдется новогодний стол 2020

Россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год-2020.

Исследование провела компания Nielsen, с результатами его ознакомились РИА Новости. Изучались, в частности, намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина.

По данным исследования, самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян - фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Пик продаж продуктов приходится на 24-28 декабря.

Лидером продаж среди напитков в этот период является шампанское и игристые вина - 84% россиян планируют их приобрести.

Предновогодний декабрь - высокий сезон для продажи игристых вин: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% респондентов, водку - 40%. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).