Путин подписал закон о предустановке российского ПО. Уйдет ли с нашего рынка Apple?

Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.

В соответствии с законом на продающихся на территории России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV должны быть изначально установлены отечественные приложения. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, отмечает РБК.

Перечень товаров, на которые должно предустанавливаться ПО, список приложений и порядок их установки будет определять правительство. Документ также предусматривает штрафы за отказ предустанавливать софт. Индивидуальных предпринимателей ждут штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Бизнес просил Путина не подписывать закон. Участники рынка считают, что закон увеличит стоимость гаджетов и приведет к монополизации в ИТ-сфере. Однако обращение к президенту не помогло.