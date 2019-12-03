Правительство начало регуляторную гильотину

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые входят в реформу контрольно-надзорной деятельности — «регуляторную гильотину».

Законопроектом «Об обязательных требованиях в РФ» предлагается определить правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований, которые содержатся в нормативных правовых актах. Речь идёт о требованиях, соблюдение которых оценивается в рамках госконтроля, привлечения к ответственности, предоставления госуслуг и иных экспертиз.

В документе прописано определение понятия обязательного требования, цели, принципы и общие условия их установления, полномочия по их введению, порядок разработки нормативных правовых актов, содержащих такие требования. Также в проекте есть положение об экспериментальных правовых режимах в применении обязательных требований (правовые песочницы).

Законопроектом предусмотрено, что при разработке проектов нормативных правовых актов с обязательными требованиями, следует обеспечить их публичное обсуждение.

Вторым документом, «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», будет создано системное процессуальное регулирование контрольно-надзорной деятельности, которое должно минимизировать административное давление на бизнес.



Этот проект предусматривает, в частности, закрепление прав и обязанностей всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности, установление процессуальных основ такого контроля, определение перечня оснований открытия контрольно-надзорного производства.



При этом будет расширен перечень видов контрольно-надзорных мероприятий (проверка, инспекционный визит, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выездное обследование, выборочный контроль, рейд). Для каждого вида контрольно-надзорных мероприятий предлагается закрепить допустимые действия: длительность, содержание, глубина контроля, периодичность и число плановых мероприятий.

В законе пропишут процедуру проведения контрольных мероприятий по оценке соблюдения обязательных требований, а также исполнения предписаний и других решений, принятых по результатам такой оценки.

При госконтроле будут использоваться информационные технологии. Если в информационной системе не окажется сведений о надзорном мероприятии либо отдельном действии, то такие мероприятия и действия не будут считаться юридически значимыми, а инспектора не допустят на объект.