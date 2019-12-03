Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в обнале

Продолжает раскручиваться дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз под домашний арест отправили его знакомую – некую Людмилу Тучкову.

Женщине предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.

По версии следствия Захарченко принимал участие в обнальной схеме, в которой был задействован банк «Новое Время». Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое Время» было возбуждено в августе 2019 года. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России и шесть за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в Интернете. По версии следствия, Тучкова работала одним из «операторов» этого «портала» — обрабатывала заявки от клиентов.

Напомним, что Дмитрий Захарченко – бывший сотрудник органов внутренних дел, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года. Ему, занимавшему тогда должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.