Субсидиарка ближе и реальнее, чем кажется

Субсидиарная ответственность директоров и учредителей — давно не экзотика. Дела по взысканию средств с контролирующих лиц поставлены на поток. Посмотрите, как изменилась статистика по взысканию субсидиарки: Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности:
- В 4 кв. 2015 — 444
- Во 2 кв. 2019 — 1621
- Рост в 3,6 раза.
Число удовлетворенных заявлений о привлечении к субсидиарке:
- В 4 кв.2015 — 18 (то есть 4% от числа поданных)
- Во 2 кв. 2019 — 418 (уже 26%)
- Рост в 23 раза.
Размер субсидиарной ответственности всего:
- В 4 кв.2015 — 3,1 млрд руб
- Во 2 кв. 2019 — 79,5 млрд руб
- Рост в 25 раз
Число привлечённых к ответственности лиц:
- В 4 кв.2015 — 19
- Во 2 кв. 2019 — 555
- Рост в 29 раз.
Но это не рекорды. А вот в 4 квартале 2018 кредиторы и суды отработали по-стахановски: удовлетворили 548 заявлений о привлечении к ответственности, что составило 45% от числа поданных заявлений и взыскали 182,9 млрд руб с 738 контролирующих лиц.
С чего начинается субсидиарная ответственность, уважаемые читатели? С того, что компанию внесли в план выездных проверок. Что говорит о том, что компанию могут проверить? Любой повышенный интерес инспекции к вашей фирме. Поэтому если инспекторы начали приглашать вас на комиссии или требовать документы по сделкам — это повод задуматься, не взыщут ли с вас лично миллионы рублей через пару лет.