Субсидиарка ближе и реальнее, чем кажется

Субсидиарная ответственность директоров и учредителей — давно не экзотика. Дела по взысканию средств с контролирующих лиц поставлены на поток. Посмотрите, как изменилась статистика по взысканию субсидиарки: Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности:

В 4 кв. 2015 — 444

Во 2 кв. 2019 — 1621

Рост в 3,6 раза.

Число удовлетворенных заявлений о привлечении к субсидиарке:

В 4 кв.2015 — 18 (то есть 4% от числа поданных)

Во 2 кв. 2019 — 418 (уже 26%)

Рост в 23 раза.

Размер субсидиарной ответственности всего:

В 4 кв.2015 — 3,1 млрд руб

Во 2 кв. 2019 — 79,5 млрд руб

Рост в 25 раз

Число привлечённых к ответственности лиц:

В 4 кв.2015 — 19

Во 2 кв. 2019 — 555

Рост в 29 раз.

Но это не рекорды. А вот в 4 квартале 2018 кредиторы и суды отработали по-стахановски: удовлетворили 548 заявлений о привлечении к ответственности, что составило 45% от числа поданных заявлений и взыскали 182,9 млрд руб с 738 контролирующих лиц.

С чего начинается субсидиарная ответственность, уважаемые читатели? С того, что компанию внесли в план выездных проверок. Что говорит о том, что компанию могут проверить? Любой повышенный интерес инспекции к вашей фирме. Поэтому если инспекторы начали приглашать вас на комиссии или требовать документы по сделкам — это повод задуматься, не взыщут ли с вас лично миллионы рублей через пару лет.