Предложили давать социальный вычет по НДФЛ на лечение домашних животных

При оплате за медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, а также детям можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Но нет возможности получить вычет за лечение и оказание медицинских услуг домашнему питомцу. На этот несправедливый нюанс указал автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Активист предлагает прописать в НК возможность получения налогового вычета за ветеринарные услуги.

Он отметил, что животным оказываются те же услуги, что и людям — берутся анализы, проводится рентгенография, МРТ, КТ, другие манипуляции.