Чтобы кассовым чеком подтвердить расходы, в нем должен быть ИНН фирмы-покупателя

С целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих понесенные расходы.

В законе о бухучете прописаны обязательные реквизиты первичных документов.

При этом в законе № 54-ФЗ указаны реквизиты кассового чека. Среди них — наименование организации — покупателя и ее ИНН.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации, сообщает Минфин в письме № 03-03-07/88709 от 18.11.2019.

Таким образом, при осуществлении наличных расчетов с юрлицами в кассовом чеке отражается информация как о продавце, так и о покупателе.

Учитывая изложенное, осуществленные расходы могут быть учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, если подтверждающие их документы оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены.