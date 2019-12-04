В связи с маркировкой ритуальщики не знают, что им делать с белыми тапочками

Обсуждая тему маркировки обуви, читательница нашего форума затронула вопрос о «белых тапочках».

Дело в том, что в ритуальных агентствах такой товар тоже продается. Надо ли маркировать эту обувь? И не грозит ли ее продажа возможности применять ЕНВД или ПСН.

Участники обсуждения отмечают, что для целей ЕНВД и ПСН не считается розничной продажей торговля обувью. А использовать обувь при оказании ритуальных услуг нормами НК не запрещено.

Тем не менее бухгалтеру советуют написать запрос в Минфин и Минпромторг.

Добавим, согласно Распоряжению Правительства от 28.04.2018 № 792-р обязательной маркировке подлежат обувные товары с кодами ОКПД2:

15.20.11

15.20.12

15.20.13

15.20.14

15.20.21

15.20.29

15.20.31

15.20.32

32.30.12

Напомним, с 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.

Обсуждение этой темы происходит здесь.