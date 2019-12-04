В связи с маркировкой ритуальщики не знают, что им делать с белыми тапочками

Обсуждая тему маркировки обуви, читательница нашего форума затронула вопрос о «белых тапочках».
Дело в том, что в ритуальных агентствах такой товар тоже продается. Надо ли маркировать эту обувь? И не грозит ли ее продажа возможности применять ЕНВД или ПСН.
Участники обсуждения отмечают, что для целей ЕНВД и ПСН не считается розничной продажей торговля обувью. А использовать обувь при оказании ритуальных услуг нормами НК не запрещено.
Тем не менее бухгалтеру советуют написать запрос в Минфин и Минпромторг.
Добавим, согласно Распоряжению Правительства от 28.04.2018 № 792-р обязательной маркировке подлежат обувные товары с кодами ОКПД2:
- 15.20.11
- 15.20.12
- 15.20.13
- 15.20.14
- 15.20.21
- 15.20.29
- 15.20.31
- 15.20.32
- 32.30.12
Напомним, с 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
Обсуждение этой темы происходит здесь.