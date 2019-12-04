Опять изменятся правила выдачи электронной подписи юрлицам

Крупнейшим банкам могут дать право на выдачу электронных подписей. Сбербанк предложил правительству внести поправки в законопроект, обязывающий компании получать электронную подпись только через ФНС и вызвавший критику бизнеса. По мнению Германа Грефа, выдавать подписи должны и крупнейшие банки, пишет РБК.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет ФНС. Письмо с предложениями по доработке законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом чтении, Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи, который создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. С ее помощью организации и граждане могут обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Сейчас выдавать УКЭП могут аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ).

В России насчитывается почти 500 центров, среди которых есть банки (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и т.д.), страховые компании, биржи, брокеры и «Почта России», а также частные ИТ-компании. Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект ужесточает выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи. Согласно ему выдавать электронные подписи юридическим лицам сможет только ФНС.

Уполномоченные центры продолжат работать только с физическими лицами. Дополнительно для центров ужесточаются требования по размеру собственных средств: не менее 1 млрд руб. вместо текущих 7 млн руб., или не меньше 500 млн руб., если у центра есть филиалы не менее чем в 75% регионов страны. Для сотрудников центров вводится уголовная ответственность за нарушение закона об электронной подписи.

По мнению авторов законопроекта, эти изменения приведут к повышению качества работы УЦ и сокращению мошеннических действий с использованием электронных подписей.

Что предлагает Греф? Сбербанк предлагает наделить ФНС правом определять уполномоченные организации, которые смогут выполнять функции по созданию, идентификации и хранению электронных подписей юридических лиц. Уполномоченные организации, по мнению Германа Грефа, должны соответствовать следующим критериям:

иметь чистые активы в размере более 500 млрд руб.;

иметь филиалы или представительства не менее чем в 87,5% регионов России;

попадать под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Сейчас выдавать электронные подписи юрлицам могут, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк, «Возрождение», Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и крымский РНКБ. Из них критериям, которые предлагает Греф, соответствуют только три крупнейших банка — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Причем последний, несмотря на то, что подходит по требованиям, не выдает ЭЦП юридическим лицам. Остальные не проходят по размеру чистых активов или по числу регионов присутствия.