Страховку за смерть работника смогут получать его родители

Президент РФ Владимир Путин подписан федеральный закон от 02.12.2019 № 413-ФЗ, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве.

В настоящее время безусловное право на получение страховых выплат имеют несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых предполагается и не требует доказательств. Также в случае смерти единовременная страховая выплата производится супруге (супругу) застрахованного лица.

При этом единовременная страховая выплата, размер которой составляет 1 млн рублей, выплачивается равными долями супруге умершего работника, а также другим лицам, имевшим в соответствии с действующим законодательством право на день смерти застрахованного на получение такой выплаты. Принятый закон расширит круг лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного, включив в него родителей погибшего

Закон вступил в силу с момента опубликования и будет иметь обратную силу — новые правила будут применяться с 1 января 2019 года.