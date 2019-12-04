На что пойдут государственные деньги в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ о государственном бюджете на 2020 год, а также на плановый период с 2021 по 2022 год. Документ официально опубликован 3 декабря.

Бюджет опять запланирован профицитным — в 2020 году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,379 трлн руб., расходы — 19,503 трлн руб., Таким образом профицит составита более 876 млрд.

Нефтегазовые доходы составят 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,907 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 36,7%.

Законопроект предусматривает, что средняя цена нефти марки Urals, которую экспортирует Россия, составит в 2020 году $57 за баррель. При этом документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле стоимости Urals в $42,4. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Внутренний» НДС принесет в бюджет 4,508 трлн рублей, а НДС с импорта — 2,983 трлн рублей. Налог на прибыль — 1,210 трлн рублей.

Самые большие расходы заложены в бюджете на социальную политику. На неё государство потратит 5,01 трлн в 2020 году, 5,046 трлн в 2021 году и 4,827 трлн рублей в 2022 году.

На втором месте — национальная оборона с расходами 3,1 трлн в 2020 году. На третьем — экономика: 2,638 трлн в 2020 году. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,458 трлн рублей, и замыкает пятерку направлений здравоохранение — 1,022 трлн рублей.

Планируемая инфляция — 3%.