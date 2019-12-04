Драгоценности теперь можно продавать через интернет

Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений: она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Соответствующее постановление 30 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Изменения внесены в Правила продажи товаров дистанционным способом. Они запрещают онлайн-продажу продукции, товаров и услуг, которые ограничены в свободном обороте. Их перечень был определен указом президента еще в 1992 году, к ним относятся, в том числе, драгоценные металлы, драгоценные камни и любые изделия из них. Кроме того, под запретом онлайн-продажа алкогольной продукции.

На практике многие ювелирные магазины работают через интернет, включая известные бренды, пользуясь тем, что закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не содержит прямого запрета на такую торговлю, а Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность только за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но не ювелирными изделиями.