За что ЦБ штрафует банки

Банк России оштрафовал три банка за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», а также привлек к административной ответственности страховую компанию, пишут Банки.ru.

В отношениибанка «Открытие» вынесено в общей сложности семь новых постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех случаях назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Тинькофф Банк также привлечен к административной ответственности по статье 14.29 КоАП. Во всех случаях также назначен штраф.

В отношении банка «Уралсиб» вынесено два постановления: одно — по статье 14.29, другое — по статье 15.26.3 КоАП («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»), оба с назначением административного штрафа. По статье 15.26.3, то есть за «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок», штраф для юрлиц может быть установлен также в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Компания «Росгосстрах» привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»).

Компании назначен административный штраф. Для юрлиц штраф по части 3 статьи 13.25 КоАП (за «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством») предусмотрен в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Банк России за последние месяцы уже неоднократно привлекал все вышеназванные организации к ответственности по соответствующим статьям КоАП, особенно часто — банк «Открытие», где ранее отмечали, что работают над исключением в дальнейшем подобных нарушений, и подчеркивали, что постановления регулятора подтверждают факт отсутствия у «Открытия» каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.