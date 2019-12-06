Можно ли отказать работнику в приеме электронного больничного

Электронные больничные появились недавно и еще не все работодатели готовы с ними работать. Является ли отказ в принятии такого листка нетрудоспособности законным? Вот что отвечает на этот вопрос ФСС.

С 1 июля 2017 года листки нетрудоспособности, выданные на бумажном носителе и сформированные в форме электронного документа, являются равнозначными и по желанию пациента медицинской организацией может быть выдана любая из указанных форм листка нетрудоспособности. При этом листок нетрудоспособности в форме электронного документа оформляется только с письменного согласия нетрудоспособного застрахованного лица.

Вместе с тем, в случае технической неготовности работодателя к формированию электронных листков нетрудоспособности, его работникам выдаются листки нетрудоспособности на бумажном носителе. Отказ же в приеме электронного больничного без оснований является нарушением прав работника.

Если медицинская организация уже по желанию пациента сформировала электронный листок нетрудоспособности, то в целях реализации прав своих работников на своевременное получение пособий, работодатель имеет возможность скачать на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации бесплатное программное обеспечение АРМ «Подготовка расчетов для ФСС» и с его помощью получить электронный листок нетрудоспособности.

Кроме того, работодатели использующие программные продукты фирмы «1С», Парус, СБИС, Контур, Компас уже с 1 июля 2017 года имеют возможность работы с электронным листками нетрудоспособности, встроенную в данную программу.