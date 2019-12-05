В реестре ККТ появилась новая модель для расчетов в интернете

В реестр ККТ включены сведения о модели контрольно-кассовой техники «Эфир Pro ФС» от оператора фискальных данных OFD.ru. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Эта модель предназначена только для расчетов в сети «Интернет», аналогичных моделей в реестре практически нет.

По информации от производителя, это самая маленькая модель кассы, при этом она поддерживает передачу данных о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК».