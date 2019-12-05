В реестре ККТ появилась новая модель для расчетов в интернете

Что ответите @Над.К? что это по закону? поэтому правильно?...
Коммерциализация государственных услуг и функций посредством ГЧП, где платежами, взимаемыми с нас...
Спасибо, и вам всего самого доброго!
кошмар и ужас! а как на АЗС теперь быть? и в обычных розничных магазинах?...
Ещё добавлю, что лично Навального сажать бессмысленно, так как вместо него эту роль местного беск...
Отписалась давно от комментариев, уведомления все равно идут.что делаю не так?...
А не сидит он потому, что является фигурой одной из противобортсвующих кремлёвских группировок. Т...
Человек заплатил 30 тыс. взносов из собственного кармана. И взамен рассчитывал на 80-рублевую доп...
я бы разъяснил по-другому: документы сначала подписывают, а потом присваивают номер и проставляют...
От однодневок конечно же избавиться можно. Но это автоматически означает полное налогообложение п...
бред какой . большинство наоборот не отпускают больше чем на две недели!! по моему это очередны...
У меня, чтоб их, не идут пени. Какая пьяная собака алгоритмы для налоговой писала, я не знаю! Плю...
Это делается для более справедливого перераспределения доходов в обществе. Богатым деньги достают...
Дело не в том, что за рубежом есть торговый сбор во многих местах, а в том, что легальной туристи...
Было в 2003 году. Подавали данные из трудовых книжек по состоянию на 1 января 2002г.-Сведения о т...
Вроде, или в двойном размере, или в одинарном и доп. выходной? ...
я бы в ответ запросил копию аудиторской проверки своего предприятия, дабы ознакомиться с заключен...
Вообще то законодательство надо менять, чтобы площадки торгов обязать принимать усиленную КЭП (ту...
Как-как... чем-то кверху. вынужден будет прибегать и отмечать отчеты.Или бух будет сдавать по дов...
Основная задача чиновника- оправдать свое существование. Оправдать свое существование чиновники П...
Я сейчас работаю на подобном предприятии. Мы тож стенгазету рисовали, я в шоке. Хотя за это денег...
Ну что же Вы как маленький? Если бывший чоповец доживет до пенсии, то в любом случае ничего не по...
Первый раз слышу такую глупость, про "два раза считать". Но допускаю, что подобное есть. А в иниц...
Когда бывший чоповец, ничтоже сумнявшеся работавший в черную, пойдет на пенсию и не получит ничег...
А почему Вы говорите о "маркерах успешности" и т.д. и т.п.? Все гаджеты. Все..... и Самсунг за 6...
Какая хорошая статья. Прочитал с удовольствием. Спасибо!Хорошо все описано. Согласен с Вами...
Здравствуйте, я заказал через интернет сотовый телефон,на почте мне вскрыть не доли т.к. небыло о...
Какой банк? Недавно про Сбербанк и Тоже дедушку читала ......
С каждым годом все хуже и хуже. Мы уже сдаём в ПФР 2 отчёта, которые дублируют друг друга, так те...
Ждём теперь разъяснений от ПФР по-новому отчёту. Так я и не поняла, нужно будет давно работающих ...
Например,в Испании ЭЦП стоит 1000 рублей на 2 года и выдается единственным удостоверяющим ГОСУДАР...
Это точно что предыдущие места вносить не будут??? Видимо почесали репу и поняли, что если так вн...
Через кабинет ФСС ещё меньше мороки, чем через спецоператора и есть возможность в 1с загрузить...
Если УСН 15% уже был открыт в 2019 году для опта например и организован раздельный учет, то какие...