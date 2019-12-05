Ну как же так? Как ПФР и ФНС обманывают ИП-пенсионеров

Читательница нашего форума инициировала обсуждение на важную тему, которая может касаться многих ИП, являющихся пенсионерами. Их права ущемляются, и добиться правды нелегко.

Как известно, с 2017 года администрированием страховых взносов занимается ФНС. А начисляет пенсионные баллы, рассчитывает пенсии и делает их перерасчет и индексацию — ПФР. Естественно, пенсионщикам нужны сведения об уплаченных взносах. Эти сведения есть у налоговиков, и они передают их в ПФР. Но в процессе передачи что-то может пойти не так. Информация иногда задерживается. А оплачивают эти задержки рядовые пенсионеры.

Рассказываем, как материально страдают пенсионеры из-за неслаженной работы по обмену данными между ФНС и ПФР.

Как известно, с 2016 года работающим пенсионерам, в том числе ИП, индексация пенсии не проводится. Но ежегодно в августе им делают перерасчет пенсии исходя из взносов, уплаченных за них в минувшем году.

Пенсионер-ИП уплатил за себя взносы 18 декабря 2018 года и в августе 2019 ждал перерасчета. Но увы, так и не дождался. По данным ПФР, никаких взносов в 2018 году он не платил.

В личном кабинете ФНС этот платеж учтен, а на ИЛС в ПФР — нет. Все дело в том, что ФНС передала в ПФР информацию о том, что взносы уплачены только 13.01.19.

В итоге ПФР пеняет на ФНС, ФНС пеняет на свою программу, в которой исправить дату уплаты невозможно, даже если эта дата совершенно не соответствует фактической. А крайним оказывается пенсионер, который остался без индексации пенсии.

Причем, как сообщили нашей читательнице в налоговой, случай с этим ИП отнюдь не уникальный. В ИФНС регулярно обращаются ИП с подобными жалобами, но налоговики лишь разводят руками. По их мнению, ничего страшного не случилось. Ну не пересчитали пенсию в этом году — пересчитают в следующем.

Однако фактически это означает потерю денег за целый год. И хотя сумма перерасчета у ИП не столь большая, почему он должен дарить эти деньги государству?

Участники обсуждения подсчитали, что примерно этот ИП по вине ФНС потерял около 1 000 рублей. Не очень много, но, как говорится, сто старушек — уже рубль...