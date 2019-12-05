Почтовые переводы станут безналичными

Минкомсвязь предложила разрешить почтовые переводы денег в безналичной форме.

Это следует из проекта приказа Минкомсвязи, опубликованного на портале regulation.gov.ru 4 декабря, пишет «Коммерсантъ». Приказ нужен для решения проблемы «малой востребованности услуги почтовых переводов», считает министерство.

Возможность оплаты переводов в безналичной форме нужна для предоставления услуг почтовых переводов в дистанционных каналах продаж — через сайт, мобильное приложение, устройства самообслуживания. Это привлечет дополнительных клиентов, ориентированных на расчеты электронными средствами платежа, считают в «Почте России».

«Почта России» давно испытывала сложности с использованием безналичных способов оплаты, «так как в этой сфере существуют нормативные ограничения, связанные со статусом организаций, осуществляющих перевод», рассказала «Ъ» исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Хорошо, если у них все-таки получилось разрешить этот вопрос, но мне непонятно, каким образом это будет осуществляться, так как «Почта России» не является кредитной организацией и не может участвовать в переводе денежных средств напрямую. Не думаю, что такой сложный вопрос можно разрешить на уровне одного приказа»",— отметила она.