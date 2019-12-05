Невозможное возможно! Минфин разрешил совмещать ЕНВД с УСН при торговле обувью

Минфин выпустил письмо от 13.11.2019 № 03-11-11/87500, в котором рассмотрел вопрос о торговле товарами, подлежащими обязательной маркировке. Речь идет о лекарствах, обуви и меховых изделиях.

Дело в том, что Федеральный закон №325-ФЗ от 29.09.2019 внес поправки в главу 26.3 НК. С 01.01.2020 реализация вышеназванных товаров для целей главы 26.3 НК не относится к розничной торговле.

Согласно нормам НК, продажа таких товаров лишает права на ЕНВД.

Между тем Минфин сообщает, что налогоплательщики в отношении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке вправе применять УСН, а в отношении реализации товаров, не подлежащих обязательной маркировке - ЕНВД.

То есть, по мнению Минфина, продавая вышеназванные товары, можно совмещать ЕНВД и УСН и продажа маркированных товаров в принципе не лишает права на ЕНВД. Просто эта конкретная продажа пары обуви будет облагаться в рамках другого режима.

Добавим, что пункт 2.3 статьи 326.26 НК гласит:

Если при осуществлении розничной торговли налогоплательщиком была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле (а это как раз продажа обуви, лекарств и меха), то он считается утратившим право на применение ЕНВД и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором были допущена такая реализация.

Как видим, Минфин по-своему трактует новые нормы НК.