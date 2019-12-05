В 2020 МРОТ вырастет на 850 рублей

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда.

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100 % величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Таким образом новый МРОТ по отношению к нынешнему подрастет на 850 рублей (на 7,5 %).

Также законопроектом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ.