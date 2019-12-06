Клерк.Ру

ФНС поменяла коды по акцизам

ФНС изменила порядок применения кодов подакцизных товаров в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Изменения связаны с тем, что в главу «Акцизы» внесены изменения. В частности, перестала быть подакцизным товаром:

  • спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке;
  • спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке;
  • спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости.
В связи с этим коды видов подакцизных товаров «291» — «293» в декларации по акцизам на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и декларации по косвенным налогам при импорте товаров с территории ЕАЭС с 01.01.2020 не указываются.

При этом с 1 января 2020 года в пункт 1 статьи 181 НК РФ добавлены новые подакцизные товары:

Отключить рекламу

  • виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло;
  • виноград.
До внесения соответствующих изменений в указанные выше приказы ФНС при заполнении декларации по акцизам и декларации по косвенным налогам рекомендуется отражать следующие коды видов подакцизных товаров:

  • код «294» — виноград;
  • код «295» — виноматериалы;
  • код «296» — виноградное сусло;
  • код «297» — фруктовое сусло.
С учетом изменений, внесенных в статью 193 НК РФ (ставки акцизов), рекомендуется указывать:

  • код «273» — игристые вина (шампанские);
  • код «286» — вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);
  • код «287» фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);
  • код «288» — винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов.
При этом коды видов подакцизных товаров «271», «272», «284», «285» в декларации по акцизам и декларации по косвенным налогам с 1 января 2020 года не указываются.

Отключить рекламу

Все коды можно найти в письме ФНС от 02.12.2019 № СД-4-3/24574@.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Акцизы»

Все семинары по теме Акцизы