ФНС поменяла коды по акцизам

ФНС изменила порядок применения кодов подакцизных товаров в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Изменения связаны с тем, что в главу «Акцизы» внесены изменения. В частности, перестала быть подакцизным товаром:

спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке;

спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке;

спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости.

В связи с этим коды видов подакцизных товаров «291» — «293» в декларации по акцизам на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и декларации по косвенным налогам при импорте товаров с территории ЕАЭС с 01.01.2020 не указываются.

При этом с 1 января 2020 года в пункт 1 статьи 181 НК РФ добавлены новые подакцизные товары:

виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло;

виноград.

До внесения соответствующих изменений в указанные выше приказы ФНС при заполнении декларации по акцизам и декларации по косвенным налогам рекомендуется отражать следующие коды видов подакцизных товаров:

код «294» — виноград;

код «295» — виноматериалы;

код «296» — виноградное сусло;

код «297» — фруктовое сусло.

С учетом изменений, внесенных в статью 193 НК РФ (ставки акцизов), рекомендуется указывать:

код «273» — игристые вина (шампанские);

код «286» — вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);

код «287» фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);

код «288» — винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов.

При этом коды видов подакцизных товаров «271», «272», «284», «285» в декларации по акцизам и декларации по косвенным налогам с 1 января 2020 года не указываются.

Все коды можно найти в письме ФНС от 02.12.2019 № СД-4-3/24574@.