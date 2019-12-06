ФНС поменяла коды по акцизам

ФНС изменила порядок применения кодов подакцизных товаров в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Изменения связаны с тем, что в главу «Акцизы» внесены изменения. В частности, перестала быть подакцизным товаром:
- спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке;
- спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке;
- спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости.
При этом с 1 января 2020 года в пункт 1 статьи 181 НК РФ добавлены новые подакцизные товары:
- виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло;
- виноград.
- код «294» — виноград;
- код «295» — виноматериалы;
- код «296» — виноградное сусло;
- код «297» — фруктовое сусло.
- код «273» — игристые вина (шампанские);
- код «286» — вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);
- код «287» фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин);
- код «288» — винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов.
Все коды можно найти в письме ФНС от 02.12.2019 № СД-4-3/24574@.