Греф идет работать в Альфа-групп

Сын главы Сбербанка Германа Грефа Олег Греф перешел на работу в холдинг «Альфа-Групп». Он займется инвестициями в подразделении компании А1, сообщает РБК.

Представитель А1 заявил, что появление в команде такого специалиста хорошо скажется на работе компании. Олег Греф станет управляющим директором в подразделении холдинга.

По словам сына главы Сбербанка, у компании много проектов, которые позволяют реализовать его опыт. А1, так же как и «Альфа-банк», и X5 Retail Group, входит в холдинг «Альфа-Групп».

Подразделение занимается инвестициями в компании с финансовыми проблемами и помогает в решении корпоративных конфликтов.