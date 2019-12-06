Страховые взносы в ФСС останутся на прежнем уровне

Все ныне действующие 32 тарифа по страхованию от несчастных случаев на производстве будут действовать и в 2020 году.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 5 декабря, пишет «Парламентская газета».

Правительственная инициатива сохраняет действующие тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).

Кроме того, останется льгота по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Она предусматривает, что организации уплачивают страховые взносы в размере 60% устанавливаемых проектом размеров страховых тарифов к суммам выплат и других вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

Эта льгота, как и в 2019 году, будет действовать для индивидуальных предпринимателей, у которых работают инвалиды.