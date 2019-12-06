Когда инспекции дали невезучее название

Сергей Кошелев, экс-глава УФНС по Владимирской области, а ныне консультант регулярно рассказывает про налоговый бардак в регионе. Вот его очередная история.

Жила-была Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области. Администрировала в разные годы от 20 до более 60 крупнейших налогоплательщиков области (обеспечивающих более 65% поступлений в бюджет), устанавливала классные схемы и филигранно (совместно с Управлением) выигрывала их в судах. Работало в ней чуть более 80 специалистов.

Но пришла реформа, и инспекцию по КНП переименовали в Межрайонную ИФНС №13 по Владимирской области.

Попутно забрали и сняли с их администрирования всех налогоплательщиков, раздали по районам. А 80 человек так и сидят в инспекции.

И посыпались по области встречки-поперечки, поручения и требования от 13-ой инспекции. А на учете-то у нее нет плательщиков. Стали ездить по осмотрам и досмотрам, проводить допросы и все за подписью замов начальника этой инспекции. Административку корявую пытаются на ничего непонимающих директоров выписывать, а те сидят и думают, что ж это за 13-ая такая инспекция ВСЕобластная: не Управление ли упразднили и правами ее наделили?

Непонятно... тут либо плательщиков им дайте, либо полномочиями наделите или расформируйте уж и не мучайте! А то год люди зарплату получают, премии, а работать не могут, дурью маются, планёрки каждый день проводят. Как ты судно назовешь...