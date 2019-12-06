ЕНВД собираются оставить в двух регионах

Депутаты Госдумы предлагают правительству продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на Дальнем Востоке и в Арктике до 2024 года для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Парламентарии выступают за поэтапную отмену единого налога в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципального образования. Если до 300 тысяч человек – до 1 января 2022 года, до 150 тысяч человек – до 1 января 2023 года, до 10 тысяч человек – до 1 января 2024 года. Такие рекомендации Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока отправил кабмину по итогам парламентских слушаний о законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

«Очевидно, что планируемая в 2021 году отмена ЕНВД – это стресс для субъектов малого и среднего бизнеса. Анализ поступающей в комитет информации показывает, что большое количество предпринимателей (особенно на Севере и на Дальнем Востоке) не видит выгодной альтернативы взамен этому режиму. Страдает, в первую очередь, мелкая розничная торговля и сфера бытовых услуг. Для отдельных плательщиков он отменен уже со следующего года. Есть мнение, что может помочь новый режим налогообложения для самозанятых – «налог на профессиональный доход», – рассказал «РГ» председатель комитета Николай Харитонов. Сейчас он применяется в качестве эксперимента и уже во втором чтении принят законопроект о расширении перечня территорий, где он проходит.

На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам договорились, что к 1 июля 2020 года будет рассмотрен вопрос о распространении режима на регионы Дальнего Востока. 8 из 11 субъектов ДФО выразили готовность участвовать в эксперименте уже сейчас.

«По данным ФНС около 6 тысяч налогоплательщиков, зарегистрированных по месту жительства на Дальнем Востоке, применяют спецрежим на территории пилотных регионов. Это 0,6% от численности занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства на территории округа. При этом самозанятые граждане субъектов уплачивают налоги в пилотных регионах, то есть за пределами Дальнего Востока, – отмечает Николай Харитонов. – Нужно понимать, что специфика территорий Арктики и Дальнего Востока, условий ведения здесь бизнеса и требование обеспечения опережающего развития определяют необходимость применения особого подхода. В этих условиях решение об отмене ЕНВД для территорий Дальнего Востока и Арктики выглядит как минимум преждевременным».

Ответ кабмина в Госдуме должны получить в конце декабря 2019-го.