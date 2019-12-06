Очередного налоговика будут судить за миллионную взятку

В Петербурге завершено расследование уголовного дела начальника налоговой инспекции № 12 Елены Жокун. Ей предъявили получение около 4 млн рублей взяток. О передаче дела в суд сообщила ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, Жокун в период времени с апреля по ноябрь 2018-го через посредницу потребовала и получила от учредителя фирмы около 4 млн рублей за снижение штрафов по итогам налоговой проверки. Также обещала принять положительное решение о возмещении НДС. Напомним, начальницу налоговой арестовали год назад — в декабре 2018-го.

Две взятки якобы были от расположенной в Сестрорецке компании «Диполь-Производство». Фирма должна была заплатить 72,3 млн рублей штрафов, но за мзду понадеялась на минимизацию затрат. Якобы договорились на 4%. Переговоры вела племянница налоговика.

Еще миллион предназначался за возмещение почти 26 млн НДС коммерсантами.

Несколько ранее в том же Санкт-Петербурге к условному сроку приговорили заместителя начальника отдела выездных проверок №?2 МИФНС России №?24.

Суд установил, что Сергей Романчук, а также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 1 по 9 марта 2019 года узнал, что в отношении ООО «Нева Милк» и ООО «Невские сыры» проводят проверку. Романчук ввел генерального директора и учредителя компаний в заблуждение. Он рассказал, что их привлекут к административной ответственности за нарушение налогового законодательства.

Заместитель начальника Романчук потребовал за избавление от проблемы 570 тысяч рублей ежеквартально. Всего оба участника дела получили 3 миллиона 990 тысяч рублей.

Романчук признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил имущественный ущерб. Мужчину приговорили к лишению свободы условно сроком на 7 лет и 8 месяцев. Также Романчук должен заплатить штраф в размере 4 миллионов 700 тысяч рублей. Работать в налоговых он не сможет 8 лет.