Кто номинал? Я – номинал?

Если вы выяснили, что на ваше имя без вашего ведома кто-то зарегистрировал фирму, то нужно обратиться в ИФНС и УФНС. А если это не помогло и в базах все также значится, что вы номинальный, то пишите жалобу в центральный аппарат ФНС.

В жалобе укажите, что не принимали участия в деятельности спорных организаций, не подавали документы на них и не подписывали. Значит, сведения недостоверны и включены в ЕГРЮЛ незаконно. Так как данные реестра общедоступны, и контрагенты считают их по умолчанию достоверными, можно говорить, что некорректная информация негативно сказывается на вашей работе и репутации.

В жалобе сошлитесь на пункты 5 и 6 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 ФЗ. К обращению прикрепите скриншоты с ошибочной информацией с официального сайта ФНС, предыдущие заявления и ответы на них.