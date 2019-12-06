Кто победил в конкурсе «Бухгалтер года – 2019»

4 декабря в Grand Hotel Kazan прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Бухгалтер года – 2019». Он был организован компанией Такснет при поддержке УФНС России по Республике Татарстан.

Конкурс проходил в 18-й раз. А в этом году еще и в онлайн формате, что позволило бухгалтерам из разных уголков России принять в нем участие. Это бухгалтеры из 112 населенных пунктов России: от Астрахани до Владивостока, от Читы до Иннополиса!

За победу боролись 344 человека. И вот уже известны имена победителей.

Призовые места распределились следующим образом:

I место — Морозова Анна Николаевна (ООО «ИБМ ВЕА» г. Казань)

II место — Ветеркова Ксения Сергеевна (Департамент финансов мэрии г. Ярославля)

III место - Хайруллина Альбина Ринатовна (ООО «Налоговая консультация» г. Казань)

Главным призом конкурса стал ноутбук-трансформер. Призеры, занявшие 2 и 3 места, а также финалисты были награждены дипломами, ценными подарками, сувенирами от партнеров конкурса.

Ну а «Клерк» получил благодарственное письмо за помощь и участие в организации конкурса. В общем, всех с победой.