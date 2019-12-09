НПФ «Сафмар» продолжает удивлять пенсионеров схемами

НПФ «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает удивлять чудесами схемотехники. Несмотря на огромные убытки пенсионеров, фонд выплачивает Гуцериеву дивиденды на 2,8 млрд рублей.

А так как живых денег в фонде мало, то Гуцериев забирает их натурой. Забрать банкстер может лишь ценные бумаги своих же компаний. Пока выбор есть – либо акции «Русснефти», «Сафмар Финансовые инвестиции», «М.Видео» или облигации «Стройжилинвеста».

По стечению обстоятельств перед выплатами Гуцериеву хулиганы обрушили стоимость облигаций «Стройжилинвеста» почти наполовину. Гуцериев может забрать облигации номинальной стоимостью почти 5 млрд рублей за 2,8 млрд рублей. Пенсионеров похоже опять могут оставить с убытками.

С другой стороны, может это и позитивная новость – платить по этим облигациям все равно никто на собирается.