«Сафмар» продолжение. Что будет, если проверить баланс своего счета в НПФ спустя 7 лет

«Клерк» акцентирует внимание на скандалах, чтобы было меньше пострадавших. И вот пример.

История с НПФ «Сафмар» получила продолжение. Пользователь «Клерка» рассказал, как новость о подозрительном фонде подвигла проверить свои пенсионные накопления. Девушка не следила за состоянием счета много лет, как и большинство тех, кому до пенсии несколько десятилетий. Договор был заключен в 2012 году в ПНФ «Европейский пенсионный фонд», но когда девушка стала искать в интернете сайт фонда, вылезла информация, что клиенты той организации теперь все принадлежат злосчастному НПФ «Сафмар». Официальное уведомление по почте, телефону или электронке она не получала.

После восстановления пароля по номеру СНИЛС, выяснилось, что за прошлый год фонд обеспечил отрицательную доходность. Минус 15 900. Почти все, что фонд заработал на ее деньгах до этого, он за год и спустил.

По телефону девушке пояснили, что можно сейчас перевести деньги в другой фонд по срочному заявлению, и тогда за 2018 год результат инвестирования будет не отрицательным, а нулевым.

Это урок для всех будущих пенсионеров. Регулярно проверяйте состояние лицевого счета, чтобы как минимум контролировать, что вас не присоединили к другому фонду. Ну и следите за результатами доходности. А то фонды любят начислить себе хорошие комиссионные за работу, хотя на ваших доходах результаты их деятельности не отразились.