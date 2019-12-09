Кто в 2020-ом слетит с ЕНВД и как оформить уход на УСН

С 1 января 2020 года отменяется применение ЕНВД для тех налогоплательщиков, которые осуществляют розничную торговлю лекарственными препаратами, обувными товарами и предметами одежды из натурального меха. Об этом напоминает УФНС по Республике Бурятия.

Организации и ИП, подпадающие под действие данных изменений, могут по своему выбору перейти на УСН.

Для этого им надо, во-первых, в срок не позднее 31 декабря 2019 года уведомить налоговый орган по месту своей регистрации или по месту нахождения по форме № 26-1 (КНД 1150001).

Во-вторых, необходимо через 5 рабочих дней (не позднее 15 января 2020 года) представить в налоговый орган по месту регистрации (по месту нахождения) заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Заявление подается организациями - по форме № ЕНВД-3, ИП - по форме № ЕНВД-4, с указанием конкретных объектов (торговых точек).

Те, кто не исполнит указанную выше последовательность действий и, следовательно, не перейдет на УСН, автоматически перейдут на общую систему налогообложения.

При этом переход на УСН с иных режимов налогообложения возможен только со следующего календарного года.

Плательщикам ЕНВД необходимо знать, что в случае, если в течение налогового периода ими будет осуществлена реализация лекарственных препаратов, или обувных товаров, или предметов одежды из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке, то они будут считаться утратившими право на применение данных режимов. То есть, если, к примеру, плательщик, применяющий ЕНВД, в 3 квартале 2020 года осуществит продажу обуви, подлежащей маркировке, то он будет считаться утратившим право на применение ЕНВД с 1 июля 2020 года, и должен будет перейти на общую систему налогообложения.