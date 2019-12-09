Хищение бюджетных денег предложили считать госизменой

Глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.

Об этом Кабанов рассказал РИА Новости 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.

По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.

На сегодняшний день коррупция, по оценке Кабанова, угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Кроме того, коррупция «является раздражающим внутриполитическим фактором».