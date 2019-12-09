Работодатели готовятся повышать зарплату

В России заметно сократилось число компаний, которые не будут повышать зарплаты своим сотрудникам, выяснил сервис поиска персонала «Работа.ру».
Опрос руководителей и представителей различных компаний, в том числе HR-специалистов, показал, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. Уже решили, что повышать зарплаты не будут, только 35%. А в прошлом году таких компаний было 56%.
«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», — комментирует результаты исследования замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.