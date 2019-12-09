ФНС научилась подтягивать бенефициаров

Недавно произошло важное событие. Впервые в судебной практике к субсидиарной ответственности привлекли теневого бенефициара. И теперь у ФНС есть механизм, по которому она будет делать это в дальнейшем. Речь о решении Верховного Суда по делу «Холдинговой компании Ладога» (Определение суда № 307-ЭС17-11745).

С руководителей решено взыскать более 2,7 млрд рублей. Хотя, по закону формально привлечь их было нельзя. Основной бенефициар — Вениамин Грабар, который владеет 37% акций акционерного общества.

Чтобы официально признать его контролирующим лицом, он должен иметь от 50%. В компании ФНС провела выездную проверку и установила большое количество нарушений в сфере вычетов по НДС, выведении наличности и использование схем с использованием фирм-однодневок. В результате чего были доначислены налоги свыше 1 млрд. рублей.

Такие деньги владельцы компании платить, разумеется, не хотели и бизнес был перекинут на новую организацию, а старая объявила себя банкротом. Производство при этом не останавливалось и всё происходило в тех же самых помещениях и с теми же сотрудниками и контрагентами.

Тогда налоговая и стала искать бенефициаров и заявлять о субсидиарной ответственности. Дело дошло до ВС РФ, который встал на сторону налоговиков.

По бумагам Вениамин Грабар был лишь президентом холдинга «Ладога» и решений не принимал, это даже было отражено в его должностной инструкции. А всем распоряжался генеральный директор. Но, тем не менее, суд решил, что он является контролирующим лицом. Аргументы налоговой были следующими. Грабар, будучи президентом, не мог не знать, что происходит в компании и о сделках, ухудшавших её финансовое состояние. Перевод бизнеса на новую компанию невозможен без его участия. То, что это произошло после выездной, только усугубляло его вину.

Сотрудники компании дали на него показания, где заявили, что распоряжался деятельностью именно он. И часто это было лишь устно. Кроме того, есть доказательства, что он мог бесконтрольно распоряжаться средствами на счетах компаний. Это подтвердили в банке. А также был инцидент, когда Грабар лично приезжал в налоговую и пытался снять арест со счета. Суд решил, что этого достаточно, чтобы понять, что Грабар является фактическим руководителем бизнеса. А раз он ещё и пытается это скрыть, тем хуже для него.

Если согласованность действий между лицом и компанией налицо, значит можно заявлять о том, что лицо является бенефициаром. И чтобы отбить обвинения в «бенефициарстве» гражданину будет уже недостаточно заявить, что он просто непричастен. Он должен будет доказать это и представить чёткую собственную версию того, что ему вменяют. Чтобы суд ему поверил.

Это первое подобное решение в судебной практике, но оно имеет очень большое значение. Теперь инспектора будут выяснять не только формальное отношение к компании и взаимозависимость, но ещё и согласованность действий фирмы и предполагаемого бенефициара. А инструменты для этого у них есть. И, скорее всего, подобные дела в скором времени появятся ещё. ФНС взялось за реальных бенефициаров.