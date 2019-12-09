Предпенсионерам начнут платить

Минтруд согласился платить стипендии лицам 50 лет и старше, которые желают учиться и получить работу.

Такой проект распоряжения правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года», — сказано в проекте документа.

Стипендии будут платить незанятым гражданам, которые нуждаются в работе. Сейчас регионы совместно с работодателями составляют списки самых востребованных профессий и выставляют их на портале «Работа в России». К концу года планируется обучить порядка 450 тысяч человек.

Обучение будет проходить по трем моделям: во-первых, из службы занятости россиянина отправят в учебное заведение, во-вторых, гражданин может получить образовательный сертификат и выбрать обучающую организацию самостоятельно. Согласно третьему сценарию, россияне пройдут обучение при участии союза «Ворлдскилс Россия», и его резюме разместят на вышеупомянутом портале. При первом и третьем сценариях расходы будет компенсировать бюджет.