Налоговики опять взялись за хлеб

Помните новость о том, как в Крыму люди покупали хлеб с напечатанным на упаковке объявлением: заплатите налоги.

Местные налоговики пошли дальше. И теперь сладкий хлеб, то есть пряники, дарят.

Сотрудники керченской налоговой инспекции совместно с ГИБДД и ФССП провели мероприятие «В 2020 год без долгов». На транспортных артериях города мобильные группы в онлайн режиме информировали водителей о наличии налогового долга по уплате имущественных налогов. Аналогичное мероприятие состоялось и на Центральном рынке.

Должникам по уплате имущественных налогов и сборов прямо на месте выдавали платежные документы. А добросовестным налогоплательщикам специалисты керченской инспекции вручили кондитерские изделия. Причем собственного приготовления.