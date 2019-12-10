Новый стандарт бухучета начнет действовать с 2021 года

Еще один приказ Минфина с федеральным стандартом бухгалтерского учета для госсектора «Затраты по заимствованиям» находится на регистрации в Минюсте. С его текстом можно ознакомиться на сайте Минфина.

Стандарт выделяет затраты по государственному (муниципальному) долгу и затраты по заимствованиям учреждений.В нем установлены единые требования к порядку признания таких затрат, а также требования к информации о них в бухгалтерской отчетности.

Данный стандарт должен применяться при ведении бюджетного учета и бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями с 1 января 2021 года.