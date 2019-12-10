Новый стандарт бухучета начнет действовать с 2021 года

Сотрудники, что ли должны доначисления выплачивать, по-вашему?...
А я бы особо не радовался таким делам. Путин выстроил государство террора. Бизнесмены на текущих ...
Добавка % к страховым взносам при доходе от 300 тысяч в год, в любом случае, звучит издевательски...
В этой стране если налоговая захочет, то поимеет с основаниями или без....
Чего ж не научиться, когда под налоговую судебную практику уже лет пять как меняют....
Такая же ерунда была. Отправила запрос на выписку 15.11, 2 недели ничего. Отправила повторно. На ...
Как добрая воля в тексте "Формирование электронных трудовых книжек россиян начнется с 2020&n...
Главное - чтобы средств на содержание заключенных хватило!...
Это тот редкий случай, когда я целиком на стороне налоговиков.А то придумали всю ответственность ...
Обещать не значит жениться...
Если ФНС через МФЦ будет выдавать директорам юрлиц ЭП на срок действия его полномочий - то это бу...
ну всё, заживём! обучимся чему-нить полезному, и работодатели с распростертыми объятиями будут пр...
По тому, как сейчас сажают за всё подряд, стоит покупать недвижимость не на Канарах, а на нарах....
Сотрудники крысами оказались...
Да они уже и не просят. просто приходят с проверкой, забирают пору ноутбуков и пошли.. Не нравитс...
Ну вы посмотрите на них, т.е. они все белые и пушистые, строят честный бизнес, платят честно уста...
Запасаемся попкорном, может уже дойдут до глав госкорпораций и глав федеральных служб, с их жёнам...
Вот нафига было в суд ходить?
Ну это не самое страшное, в Республике Башкортостан, система всем разослала акты об обнаружении ф...
Ок добавили они биометрию - сетчатка глаза. Дальше что? Каждая фирма должна купить сертифицирован...
Вы бы в вопросе для начала разобрались. А то получается лишь бы ляпнуть. Этот roi.ru закрыть давн...
При чем тут отчетность?У человека должна быть ОДНА ЭП, которой он может подписывать любые докумен...
Вот, собственно:Здравствуйте, Ваша инициатива Внести в электронную цифровую подпись биометри...
эра глонасс - мы все знаем про вас)
Басманное правосудие должно быть ликвидировано,решения пересмотрены, судьи, выносившие заведомо н...
Ну так встречный иск на пенсионера за нанесения ущерба, а также защита чести и достоинства...
Забыли еще одну стрелку нарисовать: что из представленного на фото похоже на крематорий? Безобидн...
Одно время ПФР уверял народ, что их специалисты по домам не ходят (это чтобы СНИЛС кому попало не...
Значит, надо нормально общаться с руководителем, чтоб он понимал - бухгалтерия не приносит прибыл...
ничего подобного.. я москвичка и демпинговать не собираюсь, считаю, что мой труд дорого стоит. И ...
Вернее еще в 2003 г. в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 7...
Еще в 2013 г. в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающи...
На правду нельзя обижаться, если даже она горькая.
А если слишком хорошо подготовлены документы по должной осмотрительности, то налоговый орган скаж...