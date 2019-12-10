Стали известны даты проведения переписи населения

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Всероссийская перепись пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако на отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре будет затруднено, перепись проведут с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2021 года, а окончательные результаты переписи — в IV квартале 2022 года. Ответственным за проведение переписи является Росстат. Картографические материалы должен предоставить Росреестр, а обеспечивать безопасность в ходе переписи поручено МВД России.

Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись.