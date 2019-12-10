По договоренности с контрагентом можно аннулировать электронный счет-фактуру

Что делать, если в электронном счете-фактуре допущена ошибка? Можно ли просто аннулировать этот документ?

Разъяснение на эту тему приводится в письме ФНС № ЕД-4-15/20928@ от 11.10.2019.

Налоговики пояснили, что понятия и порядки аннулирования содержащих ошибки документов, как со статусом первичных учетных документов, так и со статусом счетов-фактур, законодательством не определены.

При этом действующим гражданским законодательством не исключены возможности заключения сторонами договоренности о признании отсутствия гражданско-правовых последствий ошибочно сформированного документа. Способ такого признания может быть установлен соглашением сторон.