Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в приложении «Сбербанк Онлайн»

Карту Сбербанка можно разблокировать в приложении. Раньше приходилось звонить в банк, а теперь все удастся сделать онлайн в несколько кликов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в списке карт на главном экране выбрать ту, которую необходимо разблокировать и на экране детальной информации выбрать соответствующий пункт.

Потом вам предложат разблокировать карту или оформить ее досрочный перевыпуск.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

Мы последовательно наращиваем функциональность мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», выводя в него новые сервисы, которые ранее были доступны только в контактном центре или в офисах банках. Новые технологии обеспечивают нашим клиентам новый уровень комфорта и управления личными финансами, экономя их личное время.

Ожидается, что мобильное приложение станет основным каналом разблокировки карт для клиента, но ситуации, когда разблокировка возможна только в контактном центре – также останутся.

Функционал доступен клиентам начиная с версии приложения 10.3 iOS и 10.3 Android.