Как по заказу налоговиков сдают уточненки по НДС

О том, что за налогоплательщиков сдают уточненные декларации по НДС, писали на «Клерке» неоднократно. Жалобы от бухгалтеров, внезапно обнаруживших большие суммы к доплате, не иссякают уже не первый год.

Занимаются такими делишками некоторые уполномоченные бухгалтерии, сдающие отчетность, причем по заказу самих налоговиков. Слухи, скажете вы? А вот и нет. В АнтиФинРазведку прислали запись разговора с уполномочкой, отправляющей декларации по заказу налоговой инспекции.

За компанию без её ведома сдали уточненную декларацию по НДС. В налоговой инспекции организации заявили, что компания Налог-ПРОФИ «обновила» декларацию. Возмущенный руководитель позвонил в эту компанию и состоялся интересный разговор:

«Скажите, кто вам дал такое задание, чтобы вы обновили мою декларацию. Ведь вы же не мой бухгалтер» «Это по официальному письму налоговой» «Т.е. налоговая вам прислала письмо и вы обновили мою декларацию?» «Получается, что так» «На основании чего вы это делаете? У вас есть какая-то доверенность за меня подавать? Я вам ничего не доверяла. Ваш директор, товарищ Чирков, получает за это деньги от налоговой или какие-то налоговые поблажки. А мы, честные налогоплательщики, должны от этого страдать»

Представитель компании Налог-ПРОФИ совсем стушевалась и заявила, что она всего лишь работник, т.е. решений не принимает.

Нашим коллегам из Антифинразведки почему-то вспомнилось уголовное словечко «шнырь». Это слуга у блатных. Так вот такие уполномочки и выступают в роли шнырей у налоговой.

Было бы неплохо обратиться с заявлением в полицию и прокуратуру на действия налоговой и ее шнырей. Но, к сожалению, мало кто из пострадавших организаций это делает, а те, кто все-таки обращаются, получают отказы, либо дело спускают на тормозах.

Страна должна знать своих героев. Вот адреса и координаты налоговых шестерок из Омска:

Предполагаем, что по стране таких контор сотни.