Россия начнет платить пенсии мигрантам?

Правительство РФ представило президенту Путину проект соглашения о выплате пенсий в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на портале правовой информации, пишет «URA.RU».

«Гражданам государств ЕАЭС могут разрешить получать пенсии в странах, которые являются членами союза, а не только там, где эта пенсия назначена», — сообщается в тексте документа.

Так, трудовые мигранты смогут получать пенсию в стране, в которой проживают, либо там, где трудоустроены. Согласно проекту соглашения, если стажа для получения пенсии на территории одной страны ЕАЭС недостаточно, можно суммировать стаж работы в других государствах, которые входят в состав ЕАЭС. Уточняется, что в каждом государстве размер пенсии определяется согласно национальному законодательству.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время граждане союзных государств, работающие на территории РФ, делают отчисления в Пенсионный фонд России, но при этом не получают пенсионных выплат.

Когда документ вступит в силу, государство, в котором мигрант был официально трудоустроен, будет выплачивать ему пенсию даже после того, как он вернется на родину, передает «Национальная служба новостей».