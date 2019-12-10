В Турции теперь курортный налог

Вырастут цены на отдых в Турции. В стране официально вступил в силу налог на проживание в гостиничных номерах. Об этом сообщает издание turizmguncel.com.

«Налоговое положение было опубликовано в официальной газете и вступило в силу», — цитирует сообщение агентство RNS.

Ставка нового налога составит 1% от стоимости гостиничного номера до 31 декабря 2020 года и 2% после 1 января 2021 года. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отели должны будут отражать этот платеж в счетах клиентов, выставленных за проживание, наряду с другими налоговыми сборами.

Плательщиками нового налога выступят не туристы, а объекты размещения: отели, мотели, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома, кемпинги и шале, которые предоставляют своим постояльцам различные услуги.